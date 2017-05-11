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Общество
Совбез заявил о растущей угрозе применения химоружия в России

Совбез заявил о растущей угрозе применения химоружия в России

16:45  11 Мая 2017
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Угроза применения террористами химоружия в России растет — Совбез

Москва, 11 мая. Необходимо разработать меры по выявлению и упреждению растущей угрозы применения террористами химоружия на территории России. Об этом заявил сегодня помощник секретаря Совета безопасности РФ Алексей Павлов.

По его словам, неоднократные факты применения химических и отравляющих веществ боевиками из международных группировок говорят о росте угрозы использования этих веществ в террористических целях на территории России. В связи с этим актуален вопрос об упреждающих мерах, чтобы выявить подобные планы и пресечь доступ экстремистов к ядерным, радиоактивным, химическим и биологическим материалам, подчеркнул Павлов.

Добавим, ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что отечественные спецслужбы только за минувший год предотвратили 16 терактов в стране. По его словам, боевики планировали теракты в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске и других городах.

Алексей Громов
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