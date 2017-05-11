Донбасс: военнослужащий ДНР погиб из-за ночного обстрела ВСУ

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Донецк, 11 мая. В результате артиллерийских ударов ВСУ по территории Донецкой народной республики погиб один ополченец. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

«В результате обстрелов со стороны подразделений вооруженных сил Украины погиб один военнослужащий ДНР», — сказал Басурин.

Он также добавил, что за минувшие сутки украинская армия 37 раз нарушила режим прекращения огня в Донбассе. Под ударами артиллерии ВСУ оказались 13 населенных пунктов ДНР. В результате обстрелов повреждены четыре жилых дома и линия электропередачи в Донецке.