Джамалу официально пригласили в Крым

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Симферополь, 11 мая. В четверг в Киев певице Сусане Джамаладиновой (Джамале) будет направлено официальное письмо с приглашением посетить Крым. Как отметил постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов, никто в России ей не мешает это сделать, все проблемы исходят из Киева.

Данное приглашение обусловлено публичным заявлением Джамалы, которая выразила желание посетить Крым, чтобы навестить родственников.

«Приглашаем Вас посетить республику Крым в удобное для Вас время», — сказано в письме.

Напомним, ранее Джамала, ставшая победительницей конкурса «Евровидение-2016» заявила, что хочет устроить концерт в Крыму. «Сейчас я не могу даже просто поехать туда и увидеть своего дедушку, который очень болен», — заявляла она.