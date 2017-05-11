Tesla открыла предзаказ на крыши с солнечными батареями

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Вашингтон, 11 мая. Американская компания Tesla открыла предзаказ на строительство крыш с солнечными батареями. Кроме того, запущен также специальный онлайн-калькулятор, позволяющий желающим стать обладателями таких кровель, посчитать расходы.

Галька, из которой состоят солнечные крыши Tesla, внешне не отличаются от традиционной черепицы. Энергию от солнца собирают только некоторые ее части. Как уточняет CNN, снизить затраты позволяет порядка 40% такого покрытия. Данные актуальны для большинства домов.

Интегрированную в крышу солнечную батарею и усовершенствованный энергонакопитель Tesla представила в Лос-Анджелесе в октябре минувшего года.

