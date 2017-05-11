Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Экономика
«Нафтогаз» поделился ожиданиями от решения суда по спору с «Газпромом»

«Нафтогаз» поделился ожиданиями от решения суда по спору с «Газпромом»

15:46  11 Мая 2017  /обновлено: 15:52  11 Мая 2017
56

«Нафтогаз» поделился ожиданиями о решении суда по спору с «Газпромом»

Киев, 11 мая. Украинский «Нафтогаз» рассчитывает, что Стокгольмский арбитраж в ближайшее время вынесет решение по спору с «Газпромом». Об этом говорится в сообщении, которое опубликовал на своей странице в Facebook коммерческий директор компании Юрий Витренко. 

«Нафтогаз» поделился ожиданиями о решении суда по спору с «Газпромом»

Напомним, судебная тяжба тянется уже почти три года. Претензии взаимны и касаются они заключенных контрактов. «Нафтогаз» хочет, чтобы российская сторона задним числом изменила условия поставки газа и компенсировала переплату, а «Газпром» в свою очередь требует выплаты существующего долга, а также набежавших за это время процентов.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть