Более 80% россиян одобряют деятельность Путина

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Москва, 11 мая. Деятельность президента России Владимира Путина поддерживают более 82 процентов россиян, показали донные социологического опроса специалистов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

82,1% россиян положительно относятся к политике, проводимой президентом Путиным. Социологи обратили внимание, что этот показатель вырос, так как в конце апреля он составлял 81,6% жителей страны. Кроме того, большинство респондентов отметили, что решение важных государственных вопросов они бы доверили именно Путину, передает «Аргументы и факты».

Ранее результат опроса специалистов ВЦИОМ показал, что около 35% россиян при первых признаках болезни предпочитают заниматься самолечением, передает Ura.Ru.