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Россия
Более 80% россиян одобряют деятельность Путина

Более 80% россиян одобряют деятельность Путина

15:29  11 Мая 2017
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Решения Путина одобряют более 80 процентов россиян

Москва, 11 мая. Деятельность президента России Владимира Путина поддерживают более 82 процентов россиян, показали донные социологического опроса специалистов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

82,1% россиян положительно относятся к политике, проводимой президентом Путиным. Социологи обратили внимание, что этот показатель вырос, так как в конце апреля он составлял 81,6% жителей страны. Кроме того, большинство респондентов отметили, что решение важных государственных вопросов они бы доверили именно Путину, передает «Аргументы и факты».

Решения Путина одобряют более 80 процентов россиян

Ранее результат опроса специалистов ВЦИОМ показал, что около 35% россиян при первых признаках болезни предпочитают заниматься самолечением, передает Ura.Ru.

#путин
Катерина Тимошенская
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