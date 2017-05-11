Сирия: Россия зафиксировала восемь нарушений перемирия в Дамаске, Латакии, Хаме и Алеппо

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Москва, 11 мая. Российские наблюдатели зафиксировали восемь нарушений перемирия на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом проинформировала пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

«За сутки зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – три, Латакия – два, Хама – два, Алеппо – один. Турецкой частью представительства зафиксировано три нарушения, из них в провинциях: Хама – два, Дамаск – одно», — указано в заявлении.

Ранее стало известно о том, что правительственная армия Сирии взяла под контроль ключевые высоты в провинции Хомс.