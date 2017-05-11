Володин отметил талант и трудолюбие погибшего в Израиле депутата Тарасюка

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Москва, 11 мая. Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин назвал скончавшегося депутата от Либерально-демократической партии России Василия Тарасюка талантливым и трудолюбивым человеком, а также выразил искренние соболезнования его семье и близким.

В гражданской панихиде участвовали депутаты всех фракций Госдумы, а также коллеги Тарасюка.

По словам Володина, Тарасюк был талантливым и трудолюбивым человеком, который служил верой и правдой депутатскому долгу и крайне ответственно относился к работе.

«Светлая память о Василии Михайловиче навсегда сохранится в наших сердцах», — отметил председатель Госдумы.

Напомним, прощальная церемония с депутатом, который скончался 10 мая в Израиле, состоялась в Центральной клинической больнице в российской столице.