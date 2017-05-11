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Весь мир
Медведь пошел на штурм дома американки из-за запаха брауни

Медведь пошел на штурм дома американки из-за запаха брауни

15:49  11 Мая 2017
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Медведь пошел на штурм дома американки из-за запаха брауни

Вашингтон, 11 мая. Медведь попытался забраться в дом к американке, готовившей шоколадный десерт брауни. Соседям женщины, напуганным визитом лесного обитателя, пришлось вызывать спасателей. 

Жительница Коннектикута Чарли Уитни готовила брауни на своей кухне. Вкусный запах десерта привлек нежданного гостя — медведя. Хищник попытался войти в дверь кухни, а когда это ему не удалось — во вторые, а затем и в третьи двери. Своих попыток получить лакомство хищник не оставлял около получаса, сообщает «Ридус»

Соседи женщины, увидев на пороге ее дома медведя, подняли тревогу и вызвали спасателей. Однако разочарованный косолапый ушел еще до их приезда. 

Как отметил сосед женщины Боб Белфиор, несмотря на то, что на фото медведь кажется довольно забавным, на самом деле он был в ярости от того, что не мог достать еду. 

Wow! An Avon woman snaps pictures of a bear on her back porch last week. She had been cooking brownies earlier that morning. Thankfully everything ended okay! #NBCCT

تم نشره بواسطة ‏‎Matt Austin‎‏ في 8 مايو، 2017

 

Владимир Багров
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