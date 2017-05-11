Либеральная диктатура: почему в обществе поменялось отношение к политикам

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Наблюдая за политической ситуацией в Соединенных Штатах и Европейском Союзе, можно с уверенностью сказать, что в западном обществе отношение к кандидатам в президенты серьезно изменилось, причем в худшую сторону, а современная политика и вовсе производит крайне негативное впечатление.

В чем причина такого отрицательного отношения к современным западным политикам? На этот вопрос корреспондента Федерального агентства новостей постарался ответить эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков.

«Нынешнее поколение мировых лидеров мелковато, причем это происходит по разным причинам на всех флангах. На левом — последние титаны из XX века Фидель Кастро и Уго Чавес ушли на покой, а в Китае утвердилась партократия, на правом — после полувековой дискредитации любого здорового национализма, кроме антиколониального, политическое движение, в целом, остается маргинализированным. Интересно, что западная пресса часто пытается поставить Владимира Путина — объективно самого авторитетного мирового лидера последних лет — в один ряд с собственными маргинализироваными консерваторами», — пояснил Иван Скориков.

По мнению эксперта, на сегодняшний день жесткий каток глобалистской либеральной диктатуры Запада по-прежнему сметает всех своих противников, как только они поднимают голову и расправляют плечи. Именно так произошло в случае с Марин Ле Пен, которая бросила вызов не просто евробюрократам из Брюсселя, а всему западному либеральному проекту.

«И тут неуместно проводить аналогии с Дональдом Трампом, поскольку новый президент США просто мимикрировал в консервативную среду, оставаясь, по сути, исправным учеником системы, добавив ее лицу немного мужского шарма и эпатажа. Трамп, безусловно, мечтает о лаврах настоящего лидера великой нации, но, скорее всего, он останется в истории лишь лидером определенной части транснационального капитала. Ле Пен же, вступив в неравную битву с открытым забралом, пока что, при всем уважении, не тянет на роль Жанны д`Арк. Учитывая мощь либеральной финансовой и медийной сферы, а также доставшийся в наследство от отца отрицательный бэкграунд, будущему успеху Марин Ле Пен пока что могут способствовать лишь внешние факторы: терроризм, неконтролируемая миграция и участие Франции в чужой войне», — добавил Иван Скориков.

Как не прискорбно, отметил эксперт, именно эти три взаимосвязанных условия — главные союзники и правых и левых антиглобалистских сил. У Запада наблюдается стокгольмский синдром, и ему нужна шоковая терапия.

«И если у нас в России в окружении Ельцина хватило мудрости в преддверии маячащего социального бунта провести консервативный поворот, то рассчитывать на благоразумие брюссельских, а тем более вашингтонских либералов, по-моему, уже не приходится. Однако не все так печально, уже сегодня можно заметить оптимистичные сигналы: молодые евроскептики публично заявляют об ориентации на Россию, а население Европы, судя по соцопросам, устало от бесконечных выборов «среди худших», — резюмировал Иван Скориков.