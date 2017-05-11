Ученые: большой нос мужчины показывает его сексуальные возможности

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Лондон, 11 мая. Международная группа ученые выяснила, что форма и размер носа мужчины может многое рассказать о его поведении в постели.

Исследователи провели эксперимент при участии 1600 британских женщин. Все они делились деликатными подробностями своей интимной жизни. В частности, они рассказывали о внешности избранника и его сексуальном темпераменте.

Выяснилось, что мужчины с большими носами могут заниматься любовью очень долгое время. В первую очередь это связано с большой дозой кислорода, которая поступает в легкие и насыщает организм.

Тонкий нос говорит о педантичности мужчины. Это влияет и на его поведение в постели. Обычно такие люди не любят экспериментировать.

Обладатели коротких и вздернутых носов считаются страстными любовниками. Считается, что мужчины с длинными носами являются интеллектуалами и консерваторами. Широкий хребет носа говорит о его меланхоличном и спокойном характере. Короткими носами обладают оптимисты и дружелюбные мужчины.

Кроме того, считается, что пары с одинаковой формой перегородки легко ладят друг с другом. Мужчины с горбинкой на носу — обладатели сильного и упрямого характера. Мужчина с прямым носом, напротив, крайне прямолинеен, всегда образован и воспитан.