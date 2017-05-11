ДНР: ВСУ за сутки выпустили по территории республики почти 600 мин и снарядов

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Донецк, 11 мая. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины выпустили более 570 мин и снарядов по территории Донецкой народной республики. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, минувшей ночью украинские силовики нанесли артиллерийские удары по жилым кварталам населенных пунктов Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, а также Кировскому, Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка

«На донецком направлении ВСУ выпустили 46 артиллерийских снарядов калибра 122-мм, 32 танковых снаряда и 447 мин, в том числе 136 мин калибра 120 миллиметров. На мариупольском направлении зафиксировано 11 нарушений. ВСУ выпустили 47 мин калибром 120 миллиметров», — сказал он.

Басурин также добавил, что в результате обстрелов ВСУ повреждены четыре жилых дома и линии электропередачи на северной и западной окраине Донецка.