Финалисту «Евровидения-2017» срочно нужна пересадка сердца

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Киев, 11 мая. Фавориту песенного конкурса «Евровидение-2017», который в этом году проходит в Киеве, требуется серьезная операция, представитель Португалии страдает врожденным пороком сердца.

Сальвадор Собрал нуждается в срочной операции по пересадке сердца, медики считают, что до конца этого года 27-летнему певцу необходимо найти донора. Известно, что участник «Евровидения» на Украине португалец Сальвадор не хотел, чтобы о состоянии его здоровья стало известно, пишет The Mirror.

Перед открытием песенного конкурса представитель Португалии пережил операцию по удалению грыжи, также он не всегда может принимать участие во всех подготовительных этапах соревнования. Тем не менее, первый полуфинал был очень успешным для Собрала, он прошел в финал конкурса и считается одним из фаворитов букмекеров.