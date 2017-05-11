Журналисты Чечни потребовали от ООН прекратить травлю властей

В закладки

Скопировать

Грозный, 11 мая. Обвинения в адрес чеченских властей в преследовании жителей республики нетрадиционной сексуальной ориентации абсолютно беспочвенны и не соответствуют действительности. Об этом говорится в письме Союза журналистов Чечни, направленном верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Рааду аль-Хусейну.

Как говорится в тексте письма аль-Хусейну, журналисты требуют прекратить кампанию травли Чеченской Республики и чеченского народа. В Союзе журналистов Чечни также считают, что только наделенные российской конституцией правами правоохранительные и судебные органы власти должны решать все вопросы, связанные с противоправными действиями в отношении граждан.

Напомним, накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов высоко ценил работу Совета при главе республики по развитию гражданского общества и правам человека.