Сирия: США готовят союзников к освобождению Ракки

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Дамаск, 11 мая. Вашингтон усиливает сирийских курдов для освобождения Ракки от боевиков.

Президент США одобрил прямые поставки вооружения сирийским курдам. Ополченцы получат автоматы, пулеметы и бронированные автомобили для штурма Ракки, которая сейчас является оплотом террористов. Турция оказалась обеспокоенной данной ситуаций, Анкара не раз требовала у США устранить курдов от военной операции в провинции Ракка. Однако сейчас именно ополчение находится ближе всего к захваченному джихадистами городу.

Действиями Пентагона озадачен и Дамаск. Официальные власти Сирии уверены, что США намерены усилить свое влияние в регионе. Ранее сообщалось — в правительстве САР полагают, что в ближайшее время спецназ США и Иордании может вторгнуться в страну через южную провинцию Даръа.