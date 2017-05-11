Путин и Аббас обсудили пути решения конфликта между Палестиной и Израилем
Москва, 11 мая. Президент России Владимир Путин встретился с палестинским коллегой Махмудом Аббасом для обсуждения урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. Кроме того, главы двух стран пообщались на тему российско-палестинских отношений.
Российский лидер подчеркнул, что отношения с Палестиной носят для РФ особый характер. По его словам, диалог двух государств всегда отличался теплотой и доверительностью.
«Многие годы мы вместе работаем над одной из ключевых тем современного мира — над урегулированием ближневосточном и, конечно, у нас всегда есть о чем поговорить», — приводит слова Путина ТАСС.
На сайте Кремля уточняется, что перед началом переговоров Путин и Аббас в режиме телемоста приняли участие в открытии Многофункционального культурно-спортивного комплекса в Вифлееме, построенного по поручению главы РФ и переданного в качестве дара Палестине.