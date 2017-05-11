Очевидцы сняли на видео драку американцев из-за кресла в самолете

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Вашингтон, 11 мая. Неспокойным выдался полет пассажиров авиакомпании Southwest Airlines, путешествующих рейсом из Далласа в Окленд. Во время непродолжительной остановки борта в городе Бербанк между двумя молодыми мужчинами произошла драка. Они не поделили места в воздушном судне.

Другие пассажиры попытались разнять разбушевавшихся американцев. Но безрезультатно. Охладить пыл воинственно настроенных мужчин удалось полицейским и представителям авиакомпании, пишет сегодня Лента.ру. В итоге одного из них отправили в участок, а второй продолжил путешествие в Окленд.