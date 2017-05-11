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Происшествия
Сотрудник ГИБДД вернул пьяному водителю права за 100 литров бензина

Сотрудник ГИБДД вернул пьяному водителю права за 100 литров бензина

15:08  11 Мая 2017
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Сотрудник ГИБДД вернул пьяному водителю права за 100 литров бензина

Пенза, 11 мая. Руководителя одного из региональных отделений ГИБДД уволили после того, как он вернул отобранные права за вознаграждение. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

В ходе расследования было установлено, что уволенный сотрудник выдал гражданину водительское удостоверение, которое в июне 2015 года было изъято за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. За свои незаконные действия представитель ГИБДД получил вознаграждение в виде 100 литров бензина.

Сотрудник ГИБДД вернул пьяному водителю права за 100 литров бензина

Бывший сотрудник полиции будет нести полную ответственность за противозаконные действия, сообщает «Лента.Ru».

#гибдд
Алексей Громов
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