Сотрудник ГИБДД вернул пьяному водителю права за 100 литров бензина

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Пенза, 11 мая. Руководителя одного из региональных отделений ГИБДД уволили после того, как он вернул отобранные права за вознаграждение. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

В ходе расследования было установлено, что уволенный сотрудник выдал гражданину водительское удостоверение, которое в июне 2015 года было изъято за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. За свои незаконные действия представитель ГИБДД получил вознаграждение в виде 100 литров бензина.

Бывший сотрудник полиции будет нести полную ответственность за противозаконные действия, сообщает «Лента.Ru».