Туристы больше 10 часов ждут вылета в Турцию из «Пулково»

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Санкт-Петербург, 11 мая. Самолет Санкт-Петербург-Анталия задерживают более 10 часов. Ожидающие вылета туристы были предупреждены о сбое в расписании, сообщили источники Федерального агентства новостей в авиакомпании «Вим-Авиа».

По словам собеседника, ожидающие вылета в Анталию из аэропорта «Пулково» были предупреждены о задержке рейса за сутки. Как утверждает источник ФАН в авиакомпании, все пассажиры, которые обратились к туроператору, размещены в гостинице, а петербуржцы просто уехали или остались дома.

Чартерный рейс №9315 авиакомпании «Вим-Авиа»в Анталию вылетит в 22.15. По некоторым данным, задержка рейса связана с поздним прибытием Boeing 772 в петербургский аэропорт.

Накануне на заседании городского правительства одобрили изменения генерального плана в связи с трассой аэроэкспресса, который будет соединять аэропорт «Пулково» и Витебским вокзалом.