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Общество
Ученые выяснили, как марихуана влияет на мозг школьников и студентов

Ученые выяснили, как марихуана влияет на мозг школьников и студентов

15:55  11 Мая 2017
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Ученые выяснили, как марихуана влияет на мозг школьников и студентов

Оттава, 11 мая. Научные специалисты из Университета Уотерлу выяснили, что употребление марихуаны плохо сказывается на успеваемости детей в школах и вузах.

По окончании исследований канадские эксперты пришли к выводу, что употребление школьниками марихуаны не менее раза в месяц отрицательно влияет на успеваемость. Отмечается, что они в четыре раза чаще пропускали уроки, а также крайне редко делали домашнее задание, а в результате получали плохие отметки.

Употребление наркотика в вузе тоже отрицательно влияет на процесс обучения, правда, не так сильно.

По словам профессора Школы общественного здравоохранения Скотта Лизардела, итоги экспериментов свидетельствуют о том, что необходимо пресекать и бороться с употреблением марихуаны среди подростков. Он напомнил, что человеческий мозг развивается до 21 года, а наркотические вещества убивают нейронные связи.

Специалисты также отметили, что алкогольные напитки несут меньший вред по сравнению в марихуаной. 

#ученые #канада #марихуана
Дана Балан
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