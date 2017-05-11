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Политика
Канада потратит на демократизацию Украины 19,5 млн долларов

Канада потратит на демократизацию Украины 19,5 млн долларов

15:27  11 Мая 2017
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Канада потратит на демократизацию Украины 19,5 млн долларов

Киев, 11 мая. Канадская сторона потратит на реализацию пятилетней программы по демократизации Украины 19,5 миллиона долларов. Соответствующая информация была опубликована на официальном портале Федерации муниципалитетов Канады.

Как передает RT, Оттава планирует сформировать Открытое правительство, а также содействовать участию украинских граждан в формировании «будущего своего локального сообщества» и страны.

Напомним, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо указал на то, что Оттава готова ужесточить санкции в отношении Российской Федерации.

Алексей Громов
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