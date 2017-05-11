Генерала Полещука приговорили к семи годам колонии за махинации с квартирами Минобороны

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Санкт-Петербург, 11 мая. Красносельский районный суд Петербурга признал генерал-майора запаса Владимира Полещука виновным в 11 эпизодах мошенничества с ведомственными квартирами Минобороны и приговорил к семи годам лишения свободы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По версии следствия, Владимир Полещук, возглавлявший в тот момент отдел охраны труда и техники безопасности Военной академии материально-технического обеспечения им. А. В. Хрулева, оформлял на людей, не имевших никакого отношения к военным, фиктивные договоры социального найма на квартиры в ведомственном доме на проспекте Ветеранов Санкт-Петербурга. Жилье наниматели позже приватизировали, а до этого платили генералу по 800 тысяч рублей за однокомнатную квартиру и миллион за «двушку».

Согласно планам Минобороны, эти квартиры подлежали передаче в муниципальную собственность. Пока шел этот небыстрый процесс, Полещук успевал обманным путем продать квартиру. Когда представитель муниципального округа приходил осматривать жилье, доставшееся от военных, там уже проживали заплатившие генералу люди. Когда подобных случаев оказалось несколько, фактами заинтересовались в военной прокуратуре.

На суде была озвучена схема, по которой действовал генерал-майор запаса. Будущим владельцам он сообщал, что квартиры выводятся из собственности Минобороны и есть возможность купить их по кадастровой цене. Задним числом оформлялся сначала договор социального найма, а затем знакомый риелтор Полещука переводил квартиру в частную собственность. Желающих приобрести жилье по бросовым ценам было достаточно.

Уголовное дело по факту мошенничества было заведено еще два года назад. До суда Полещук находился под домашним арестом. Начиная с сегодняшнего дня ближайшие семь лет он проведет в колонии.