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Общество
Строители Керченского моста начали монтаж арок судоходного пролета

Строители Керченского моста начали монтаж арок судоходного пролета

17:07  11 Мая 2017
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Строители Керченского моста начали монтаж арок судоходного пролета

Симферополь, 11 мая. Строители Керченского моста смонтировали первые блоки арки судоходного пролета его автодорожной части, сообщили в пресс-службе Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань».

Самые габаритные конструкции будущего Керченского моста собирают на техплощадке в Керчи. На сегодняшний день смонтированы первые блоки восходящей части арки автодорожной части моста. Кроме того, уже собраны 20 из 38 блоков сводов арочного пролета Керченского моста.

Строители Керченского моста начали монтаж арок судоходного пролета

В сообщении Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» говорится, что готово 4,65 тыс. тонн  железнодорожного арочного судоходного пролета и 2,88 тыс. тонн автодорожного пролета. Известно, что согласно планам обе арки будут установлены  над Керчь-Еникальским каналом в начале осени текущего года. Данную операцию называют одной из самых сложнейших в отечественной практике строительства мостов. 

Строители Керченского моста начали монтаж арок судоходного пролета

Ирина Селезнева
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