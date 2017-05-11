Строители Керченского моста начали монтаж арок судоходного пролета

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Симферополь, 11 мая. Строители Керченского моста смонтировали первые блоки арки судоходного пролета его автодорожной части, сообщили в пресс-службе Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань».

Самые габаритные конструкции будущего Керченского моста собирают на техплощадке в Керчи. На сегодняшний день смонтированы первые блоки восходящей части арки автодорожной части моста. Кроме того, уже собраны 20 из 38 блоков сводов арочного пролета Керченского моста.

В сообщении Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» говорится, что готово 4,65 тыс. тонн железнодорожного арочного судоходного пролета и 2,88 тыс. тонн автодорожного пролета. Известно, что согласно планам обе арки будут установлены над Керчь-Еникальским каналом в начале осени текущего года. Данную операцию называют одной из самых сложнейших в отечественной практике строительства мостов.