В Алеппо идет ремонт подземных коммуникаций

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Алеппо, 11 мая. В послевоенном городе начали восстанавливать систему канализации.

Сирийские инженеры приступили к восстановлению канализационной системы в Алеппо. Специалисты отмечают, что боевики вели в городе подземные бои, они закладывали в туннелях бомбы и подрывали жилые кварталы. Подземные переходы использовались для поставок боеприпасов и подкрепления.

Восстановление канализационной системы обойдется властям Алеппо очень дорого, один только проект ремонта коммуникаций на нескольких улицах в старой части города был оценен в 350 миллионов лир. При работах важно не повредить древние артефакты, находящиеся в земле, подчеркивают представители городских властей.