ЦИК РФ объяснил высокие доходы Памфиловой в 2016 году

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Москва, 11 мая. Высокие доходы председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой в прошлом году связаны с продажей дома и участка, заявил представители пресс-службы ЦИК.

В пресс-службе Центризбиркома представили данные о доходах и имуществе членов ЦИК. Доход председателя комиссии в прошлом году превысил 30,6 миллиона рублей. При этом на посту уполномоченного по правам человека в России в 2015 году доход Памфиловой составлял 7,6 миллиона рублей.

«Задекларированный доход суммарно образуют зарплата за год и средства, вырученные от продажи дома и земельного участка, — объяснили резкий рост доходов главы в пресс-службе ЦИК. — На эти деньги был куплен другой объект недвижимости».

В конце апреля появилась информация, что избиратели в России на выборах смогут голосовать, не имея на руках открепительных удостоверений.