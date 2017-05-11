ЛНР: украинские силовики используют мирных жителей Донбасса как живой щит

В закладки

Скопировать

Луганск, 11 мая. Украинские силовики размещают свои огневые позиции в жилых кварталах населенных пунктов Донбасса. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«ВСУ используют мирное население Донбасса в качестве живого щита и ведут артиллерийские обстрелы из жилых кварталов населенных пунктов. Отмечено, что в последнее время все чаще ведутся обстрелы из Троицкого, Попасной и Мироновского», — сказал Марочко.

Он также добавил, что украинские военнослужащие оборудуют огневые позиции в населенных пунктах Донбасса по приказу командования вооруженных сил Украины.