ЛНР: украинские силовики используют мирных жителей Донбасса как живой щит
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Луганск, 11 мая. Украинские силовики размещают свои огневые позиции в жилых кварталах населенных пунктов Донбасса. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
«ВСУ используют мирное население Донбасса в качестве живого щита и ведут артиллерийские обстрелы из жилых кварталов населенных пунктов. Отмечено, что в последнее время все чаще ведутся обстрелы из Троицкого, Попасной и Мироновского», — сказал Марочко.
Он также добавил, что украинские военнослужащие оборудуют огневые позиции в населенных пунктах Донбасса по приказу командования вооруженных сил Украины.
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