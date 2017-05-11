Ученые: курицы могут страдать и видеть сны

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Вашингтон, 11 мая. Американские ученые выяснили, что куры способны сострадать и сопереживать другим живым существам.

В ходе опытов исследователи поместили курицу и цыплят в разные зоны, при этом цыплят обдували сильными струями холодного воздуха на глазах их «матери». Цыплята сбились в кучу и начали громко пищать.

Курица в тот момент в панике пыталась пробраться к потомству, чтобы помочь. В тот момент у нее значительно увеличился пульс.

Ученые сделали вывод, что у куриц действительно есть своего рода эмпатия. Кроме того, у них возможно наличие эмоционального интеллекта, передает «Свободная пресса».

Британский исследователь Джо Эдгар определил, что куры не только способны сопереживать, они также могут впасть в депрессию, когда погибает цыпленок.

Курицы могут испытывать чувство стресса и одиночества, если их изолировать от основной группы и поместить в одиночную клетку.

Курицы умеют видеть настоящие сны. Их сновидения основываются на страхах и желаниях, уверены эксперты.