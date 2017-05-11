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Киев, 11 мая. Иностранные гости, приехавшие в Киев посмотреть «Евровидение-2017», пожаловались на кражу денег. Местные правоохранители зарегистрировали несколько заявлений, поступивших от граждан других стран. Однако эти факты признаны незначительными и в целом обстановка в украинской столице оценивается как спокойная. Об этом журналистам рассказал заместитель главы национальной полиции Украины Константин Бушуев.

«В целом «Евровидение» проходит абсолютно спокойно. То количество личного состава полиции, которое привлечено в охране общественного порядка, адекватно справляется с теми вызовами и угрозами, которые возникают», — цитируют его украинские СМИ.

Напомним, в этом году Киев во второй раз принимает у себя участников конкурса «Евровидение». Это право он заслужил благодаря победе Джамалы в прошлом году. Россию сегодня на конкурсе должна была представлять Юлия Самойлова. Однако служба безопасности Украины запретила певице въезд на территорию страны.