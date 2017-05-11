Ученые МГУ нашли на Камчатке потомков суслика из ГУЛАГа

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Москва, 11 мая. Научные сотрудники Московского государственного университета обнаружили родственников древнего млекопитающего — индигирского длиннохвостого суслика, исчезнувшего с лица земли тысячи лет назад.

Первые останки трех древних сусликов нашли 73 года назад заключенные ГУЛАГа на горных работах. Отмечается, что останки прекрасно сохранились, потому что на их шерсти были обнаружены эктопаразиты.

Российские эксперты провели анализы и определили, что потомки этого вида сусликов живут на сегодняшний день на Камчатке и известны как берингийские суслики, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Эксперты МГУ уверены, что их находка имеет огромное значение для выявления трансберингийских связей, которые появились еще во времена существования сухопутного Берингийского моста.