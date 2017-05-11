Дейр эз-Зор: на складе ИГИЛ произошло три взрыва

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Дамаск, 11 мая. На оружейном складе «Исламского государства»* в провинции Дейр эз-Зор произошла серия взрывов.

Сирийские информационные агентства сообщают, что на объекте боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), который использовался как склад для боеприпасов, произошло три взрыва. Агентство URA.ru отмечает, что погибли как минимум 20 человек, их принадлежность к «Халифату» сейчас выясняется.

Мощность взрывов была такова, что в результате было уничтожено пятнадцать домов и несколько автомобилей, припаркованных неподалеку. Причины взрывов не сообщаются, пишет Газета.ру.

* Организация запрещена на территории РФ.