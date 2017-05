ИГИЛ сдает позиции в Ираке: боевики реально контролируют лишь пять процентов Мосула

В закладки

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи ISIS controls no more than 5 percent of Mosul as Iraqi Army liberates several neighborhoods («У террористической группировки ИГИЛ* осталось не более 5% контроля над Мосулом в Ираке»), опубликованной информагентством Alalam News.

До окончательного освобождения вооруженными силами Ирака второго по величине города страны остались считанные недели. Такое смелое заключение — это следствие череды важнейших военных успехов в Мосуле в минувшую среду.

С поддержкой иракской полиции и отрядов быстрого реагирования, которые сдерживали боевиков ИГ* («Исламское государство»*, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в центре Мосула, к полудню контртеррористическое подразделение и 9-я дивизия иракской армии смогли установить полный контроль над районами 2-й Аль-Харамат и Аль-Маамел в западной части Мосула.

Позднее в тот же день верховное командование Ирака объявило, что 9-я дивизия завершила свою операцию в Мосуле. С тяжелыми, непригодными для уличных боев и передвижения по узким дорогам танками эта испытанная в боях дивизия, скорее всего, присоединится к силам 15-й дивизии в предстоящей битве за окруженный ИГ город Талль-Афар, что на западе провинции Ниневия.

Тем не менее, правительственные войска приступили к штурму районов Аль-Асла Аль-Зари и 17-е Тамуза. Прорвав оборонительную линию радикальных исламистов в жилом массиве, иракские войска начали наступление на позиции боевиков в районе Актасадин. Тяжелые бои продолжались и вечером на фоне поступления сообщений о новых атаках террористов-смертников.

В то время как иракские силы постепенно освобождают город, только одними авиаударами в среду было ликвидировано более 30 боевиков ИГИЛ. Однако, как сообщает информационное крыло ИГИЛ — агентство Amaq, — в ходе совместных американских и иракских бомбардировок также погибли десятки мирных жителей.

Во время наступления отрядов пехоты в северо-западном секторе города был убит один из остававшихся в Мосуле высокопоставленных командиров ИГИЛ.

С уходом 9-й дивизии операцию по зачистке будут проводить отряд быстрого реагирования, иракская полиция и контртеррористическое подразделение. Тысячи мирных жителей ежедневно попадают под обстрел, и это серьезно затрудняет продвижение иракской армии.

Багдад и Вашингтон неоднократно обвиняли ИГ в использовании гражданских лиц и около пяти тысяч пленных в качестве «живого щита» для отражения авиаударов и обстрелов, особенно на территории густонаселенного района старого города и контролируемой ИГ мечети Аль-Нури, в которой в 2014 году Абу Бакр аль-Багдади провозгласил халифат.

В другом районе провинции Ниневия 15-й дивизией совместно с силами народной мобилизации была пресечена попытка ИГ прорваться к западной окраине города Талль-Афар. В ходе боевых действий 15 боевиков были уничтожены, 25 ранены, а также захвачены три грузовика с пулеметами.

На данный момент под контролем ИГ находится не более 5% территории Мосула.

* Организация запрещена на территории РФ.