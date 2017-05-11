Пиррова победа Порошенко: сенатор Климов о решении Совета ЕС дать Украине «безвиз»

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Совет ЕС одобрил сегодня предоставление безвизового режима гражданам Украины. Президент Порошенко тут же поспешил поздравить своих сограждан.

«Мы порываем с постсоветским прошлым и все в большей степени становимся частью единого европейского цивилизационного пространства», — заявляет он.

Евробюрократам еще только предстоит подписать постановление о либерализации визового режима с Украиной на торжественной церемонии в Страсбурге 17 мая. После этого в течение трех дней решение опубликуют в официальном журнале ЕС. Сам «безвиз» вступит в силу летом — 11 июня 2017 года.

В любом случае, все эти оговорки не мешают Порошенко праздновать.

«Да! Мы это сделали! Только что Совет министров Евросоюза одобрил окончательное решение о предоставлении нам, гражданам Украины, права на безвизовые путешествия», — пишет президент на своей странице в Facebook.

Сегодня он выполнил свои предвыборные обещания, настаивает Порошенко. Получение «безвиза» — самое главное его достижение за три года пребывания на посту президента Украины.

Следует ли Украине и ЕС разделить его радость? В этом Федеральному агентству новостей помог разобраться зампред комитета по международным делам Совфеда РФ Андрей Климов.

«Честно говоря, ничего особенного это решение Совета ЕС для Украины не значит, кроме, быть может, некоторых пиар акций, которые, по-хорошему, ожидались еще три года назад. Если посмотреть, сколько жертв — материальных и человеческих — было принесено ради того, чтобы некоторые люди могли путешествовать по территории Евросоюза без виз, то, конечно же, овчинка выделки не стоит», — заявил сенатор в беседе с корреспондентом ФАН.

Если к чему-то либерализации визового режима между Украиной и Европой и приведет, то лишь к тому, что европейцы лучше увидят, с кем они имеют дело.

«Что касается меня, то я думаю, что граждане стран ЕС скоро смогут лучше понять, что такое современное украинское общество. Я не исключаю, что очень большой группе украинцев нужен в Евросоюзе не отдых, а работа. При этом — работа незаконная. Безвизовый режим, предоставленный Украине, не позволяет ее гражданам работать на территории ЕС законно. Это лишь аналог туристических виз. Украинцы, в свою очередь, рассчитывают не попутешествовать по Европам, а поработать там. Сейчас они этим и займутся», — продолжает Андрей Климов.

За три последних года значительная часть украинцев стали весьма своеобразными людьми, подчеркивает сенатор. Вскоре европейцы сами смогут в этом убедиться. Вполне возможно, что после этого какие-то европейские страны решат приостановить безвизовый режим с Украиной.

«Все, с кем я разговаривал в разных европейских странах, боятся. Так мне говорили и в Финляндии, и в Португалии, и на Кипре. Все там ужасаются нынешнему положению дел. Никто не боится добропорядочных граждан Украины, имеющих хороший доход. Их там всегда рады видеть. Европейцы опасаются миллионов украинцев, который, получив паспорт с биометрическими данными, уедут в ЕС и затеряются на его просторах», — поясняет зампред комитета по международным делам СФ РФ.

Единственной возможностью обеспечить себя средствами к существованию на территории ЕС для многих украинцев станет нелегальный заработок.

«Они будут трудиться нелегально, а то и заниматься откровенно криминальной деятельностью. На Украине много оружия. Там немало граждан, замаравших себя преступными деяниями, в том числе и убийствами. Они тоже получат возможность путешествовать в ЕС», — заявил Андрей Климов.

В любом случае, многие совершенно правильно называют безвизовый режим «морковкой», которую европейцы подвесили перед украинцами, чтобы подвигнуть их на госпереворот три года назад. «Эту морковку подвесили во время Майдана. Но люди, которые ее вешали, уже не у дел. Сейчас правят другие. Ситуация в Европе и мире также изменилась. Так что «безвиз» — это очень спорная, можно сказать, пиррова победа для всех тех, кто за него боролся и выступал», — добавляет сенатор.

«Одним словом, ситуация неоднозначная. Украине пока еще не дали безвизовый режим. Когда его, наконец, дадут, его дадут с трехлетним опозданием. Счастья от этого точно ни на украинской земле, ни на земле Европейского союза не наступит. Пиар-эффект, конечно, будет, но он будет непродолжительным», — подводит итог он.