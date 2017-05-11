Путин и Аббас по телемосту открыли культурно-спортивный центр в Палестине

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Сочи, 11 мая. Российский президент Владимир Путин и глава Государства Палестина Махмуд Аббас по телемосту приняли участие в церемонии открытия в Вифлееме Многофункционального культурно-спортивного комплекса, который был построен при содействии Москвы.

Многофункциональный культурно-спортивный комплекс был возведен в Вифлееме по поручению российского лидера Владимира Путина. Комплекс состоит из трех зданий — музыкально-досугового центра в пять этажей, спортивного комплекса в четыре этажа и делового центра в шесть этажей.

Проект финансировался за счет внебюджетных средств и был передан в дар народу Палестины. Сегодня глава государства Владимир Путин принял участие в телемосте по открытию МФК. Известно, что комплекс находится на улице, названной в честь российского президента. Здесь же работает общеобразовательная школа, в которой преподают русский язык.