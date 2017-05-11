Донбасс: украинские силовики за сутки выпустили по ЛНР более 200 снарядов

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Луганск, 11 мая. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины выпустили по территории Луганской народной республики более 200 снарядов и мин. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Под ударами артиллерии ВСУ оказались позиции подразделений Народной милиции в районе населенных пунктов Сокольники, Красный Яр, Фрунзе, Калиново и Желобок», — пояснил Марочко.

В ходе обстрелов украинские силовики применяли минометы калибра 120 и 82-мм, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрелов раненых и погибших среди мирного населения и личного состава Народной милиции ЛНР нет.