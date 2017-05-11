Маслины на даче в Крыму украсили журналиста Киселева «шрамами победителя»

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Москва, 11 мая. Известный журналист, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев повредил лицо во время отдыха на даче в Коктебеле. Об этом он рассказал в ходе презентации книги председателя парламента Крыма Владимира Константинова «Пройти свой путь».

На мероприятии журналистов удивил внешний вид известного телеведущего.

«Это временная смена имиджа, — рассказывает о произошедшем Киселев. — Она отражает мою позицию».

Все произошло на дачном участке Киселева в Коктебеле, в Крыму. Журналист отдыхал там со своей семьей.

«Я сажал в Коктебеле маслины, мы так о них заботились, что растянули ствол веревочками. Я споткнулся и растянулся, лицом проехался лицом по гравию, видите, следы от камушков», — указал Киселев на ссадины на лице.