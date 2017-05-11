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Украина
Саакашвили потребовал уволить следователей по делу об убийстве Шеремета

Саакашвили потребовал уволить следователей по делу об убийстве Шеремета

14:47  11 Мая 2017
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Саакашвили потребовал уволить следователей по делу об убийстве Шеремета

Киев, 11 мая. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили потребовал уволить следователей, которые занимаются расследованием дела об убийстве известного журналиста Павла Шеремета.

По мнению политика, украинские власти не заинтересованы в раскрытии громкого преступления.

«Все главные следователи по этому делу должны быть, как минимум, немедленно уволены», — подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно о том, что за журналистом Павлом Шереметом, который погиб в июле 2016 года, мог следить сотрудник Службы безопасности Украины.

Алексей Громов
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