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Новости Сирии
Сирия: США вооружают курдов для освобождения Ракки

Сирия: США вооружают курдов для освобождения Ракки

14:31  11 Мая 2017
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Сирия: США вооружают курдов для освобождения Ракки

Дамаск, 11 мая. Президент США согласился на прямые поставки американского оружия курдским отрядам.

Отмечается, что курдское ополчение будет получать стрелковое вооружение, боеприпасы, бронетехнику и оборудование для военных инженеров. Решение Вашингтона незамедлительно осудила Турция. В Анкаре выразили надежду, что Пентагон прекратит поддерживать сирийских курдов.

Сирия: США вооружают курдов для освобождения Ракки

В Центре анализа ближневосточных конфликтов уверены, Вашингтон ясно дает понять, что США не будут напрямую участвовать в наземной военной операции по освобождению Ракки, продолжая влиять на ситуацию. В этих условиях России следует усилить Дамаск, считают эксперты.

Алексей Громов
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