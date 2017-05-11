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Новости Сирии
Сирия: шестой раунд переговоров в Женеве станет самым коротким из-за Рамадана

Сирия: шестой раунд переговоров в Женеве станет самым коротким из-за Рамадана

14:20  11 Мая 2017
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Сирия: шестой раунд переговоров в Женеве станет самым коротким из-за Рамадана

Женева, 11 июля. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура назвал дату «Женевы-6». По словам эмиссара ООН, при планировании ее сроков было учтено грядущее начало священного для мусульман месяца Рамадан.

«Мы планируем начать переговоры на следующей неделе. Они начнутся 16 мая, и мы нацелены завершить их 19 мая», — сказал дипломат.

По словам де Мистуры, «Женева-6» будет короче проведенных ранее этапов переговоров, а дискуссии в рамках этого раунда  будут «деловыми». 

Ярослава Замысловатова
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