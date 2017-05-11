Гройсман призвал упечь за решетку «обезьян», избивших ветеранов АТО в Днепре

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Киев, 11 мая. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал участников беспорядков 9 мая в Днепре «бройлерами» и «обезьянами» и потребовал наказать виновников инцидента, сообщает украинский сайт «Гордон».

9 мая на Украине отмечался новый государственный праздник, в рамках декоммунизации заменивший традиционный День Победы — День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В Днепропетровске праздничная демонстрация переросла в серьезное столкновение, в котором пострадали полицейские и бывшие участники так называемой АТО. Причиной стычек стало использование в демонстрации запрещенной на Украине советской символики — копии Знамени Победы и советских флагов.

«Вместо того чтобы пожилых людей и наших ветеранов, которые сегодня воюют за наше государство, поблагодарить и сказать доброе слово, они, обезьяны, бегают и руками машут», — резко высказался Гройсман.

Премьер также высказало предположение, что акция была спланирована заранее и для осуществления провокаций привлекались «титушки». Их Гройсман назвал «бройлерами» и призвал посадить в тюрьму.