Глава парламента Крыма представил книгу «Пройти свой путь» о выборе жителей республики

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Москва, 11 мая. В Москве прошла презентация книги председателя парламента Крыма Владимира Константинова «Пройти свой путь», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В Москве в пресс-центре «Россия сегодня» прошла презентация книги председателя парламента Крыма «Пройти свой путь». Книга содержит воспоминания автора и его эмоциональную оценку событиям последних лет. По словам Константинова, одной из задач создания книги было показать, что главную роль в событиях Крымской весны сыграл сам крымский народ.

«Это очень важно. Ведь это и истина того исторического периода, — подчеркивает Константинов. — Это как бессмертный полк, порыв народа. Мы как политики увидели это и не отошли от народа, в этом был наш успех. Никто никого не заставлял, народ сам поднялся».

По словам Константинова, «аннексия Крыма» — опасный термин.

«Он совершенно неприемлем, это как грязь, которую нужно отбрасывать постоянно», — подчеркнул политик.

Книга была тепло встречена читателями. Руслан Бальбек, заместитель председателя Совета министров Крыма, выразил свою благодарность автору.

«Чем больше мы уходим от тех событий, тем больше возникает их интерпретаций. В этой книге мы видим и ссылки на документы, и дана правдивая оценка событиям крымской весны», — добавил он.

Напомним, Крым вошел в состав России в результате референдума в марте 2014 году. Западными странами вхождение Крыма и Севастополя в состав РФ не признается.