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Россия
Глава парламента Крыма представил книгу «Пройти свой путь» о выборе жителей республики

Глава парламента Крыма представил книгу «Пройти свой путь» о выборе жителей республики

14:29  11 Мая 2017
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Глава парламента Крыма представил книгу «Пройти свой путь» о выборе жителей республики

Москва, 11 мая. В Москве прошла презентация книги председателя парламента Крыма Владимира Константинова «Пройти свой путь», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В Москве в пресс-центре «Россия сегодня» прошла презентация книги председателя парламента Крыма «Пройти свой путь». Книга содержит воспоминания автора и его эмоциональную оценку событиям последних лет.  По словам Константинова, одной из задач создания книги было показать, что главную роль в событиях Крымской весны сыграл сам крымский народ.

«Это очень важно. Ведь это и истина того исторического периода, — подчеркивает Константинов. —  Это как бессмертный полк, порыв народа. Мы как политики увидели это и не отошли от народа, в этом был наш успех. Никто никого не заставлял, народ сам поднялся».

По словам Константинова, «аннексия Крыма» — опасный термин.

«Он совершенно неприемлем, это как грязь, которую нужно отбрасывать постоянно», — подчеркнул политик.

Глава парламента Крыма представил книгу «Пройти свой путь» о выборе жителей республики

Книга была тепло встречена читателями. Руслан Бальбек, заместитель председателя Совета министров Крыма, выразил свою благодарность автору.

«Чем больше мы уходим от тех событий, тем больше возникает их интерпретаций. В этой книге мы видим и ссылки на документы, и дана правдивая оценка событиям крымской весны», — добавил он.

Напомним, Крым вошел в состав России в результате референдума в марте 2014 году. Западными странами вхождение Крыма и Севастополя в состав РФ не признается.

#константинов
Вениамин Ветохин
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