Ученые представили карту мощнейшего супервулкана Солнечной системы

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Беркли, 11 мая. Самый мощный вулкан Солнечной системы, патера Локи на спутнике Юпитера Ио, получила инфракрасную карту.

Сотрудники Калифорнийского университета измерили температуру вулкана со сложной пространственной конфигурацией. Самый низкий показатель составил семьдесят кельвинов, а самый высокий — триста тридцать кельвинов.

Горячие лавовые массы Локи возникли всего за семьдесят дней до наблюдения. Тогда было зафиксировано очередное извержение.

Данные при составлении карты были получены с помощью Большого бинокулярного телескопа. С помощью него ученые картографировали патеру Локи с разрешением в десять квадратных километров.

Патерами геологи обычно называют вулканы, которые имеют сложную пространственную конфигурацию. В патере Локи действуют сразу две группы волн. Они образуются единым источником, огибают вулкан и схлопываются в одной точке.