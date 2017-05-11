Обвиняемый в тройном убийстве под Курганом признался в связях с ИГ

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Курган, 11 мая. Обвиняемый в тройном убийстве под Курганом выходец из Узбекистана заявил, что является членом ИГ* (организация запрещена в РФ) во время судебного заседания.

Сегодня в здании Курганского областного суда состоялось первое слушание по делу о тройном убийстве, обвиняемый — выходец из Узбекистана признал свою вину. При этом он заявил, что является членом ИГ (террористическая организация «Исламское государство»* запрещена в России) и отказался от услуг адвоката. По данным следствия, убийство было совершено в ноябре 2016 года, когда подсудимый, будучи строителем коттеджа своих жертв, убил семью из трех человек.​ Следующее слушание назначено на 29 мая, пишет Ura.ru

* Организация запрещена на территории РФ.