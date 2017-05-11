Украинцев повергли в шок запредельные траты Киева на «Евровидение»

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Москва, 11 мая. Киев потратил на проведение международного песенного конкурса «Евровидение-2017» 870 миллионов гривен (примерно 2 млрд рублей) — сумму, равную всем дотациям государственным угольным шахтам страны в текущем году.

Так, украинцы возмущены такими внушительными расходами украинских властей, так как многим жителям страны не хватает средств даже на оплату коммунальных услуг. Запредельные гонорары артистов «Евровидения» и его ведущих также повергли в шок киевлян.

Украинские власти потратили 92 млн гривен на аренду МВЦ и организацию в нем необходимой инфраструктуры. На гонорары ведущих конкурса ушли еще 1,3 млн гривен. При этом все тендеры проводились в сжатые сроки, а многие средства были израсходованы практически впустую. Так, Киев потратил 5 млн гривен на белое полотно, которым завесили неприглядные здания у места проведения конкурса, но после дождя прикрытие полностью сошло на нет.

Напомним, ранее украинский блогер Виталий Седюк назвал прошедшую церемонию открытия песенного конкурса одной из самых скучных, поскольку ничего примечательного кроме 265 метров красной ковровой дорожки для гостей не было.