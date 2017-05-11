ДНР: в Донецке обстрелом ВСУ повреждены три дома и линия электропередачи

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Донецк, 11 мая. Минувшей ночью подразделения вооруженных сил Украины нанесли артиллерийский удар по жилым кварталам Донецка. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны ДНР.

По данным ведомства, в результате ночного обстрела повреждены три жилых дома, а также линии электропередачи.

«В результате обстрела в Куйбышевском районе Донецка поврежден фасад и остекление жилого дома по улице Миргородской. На улице Руставели — повреждены кровля, остекление, фасад, повреждены хозяйственные постройки», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что вопрос о независимости Донецкой и Луганской народных республик станет темой обсуждения на одном из заседаний Европарламента, сообщает URA.RU.