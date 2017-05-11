Бомбардировщик США времен Второй мировой нашли на дне Финского залива

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Санкт-Петербург, 11 мая. На дне Финского залива обнаружили американский бомбардировщик времен Второй мировой войны. Военный самолет находился в километре от места, где должен пройти газопровод «Северный поток-2».

Морских археологов поразило, что при поверхностном осмотре бомбардировщик кажется неповрежденным, поскольку в подавляющем большинстве случаев оказавшиеся на дне самолеты распадаются на множество частей. Специалисты полагают, что речь идет о модели Douglas A-20 Havoc /DB-7 Boston длиной 11 метров, передает «Свободная пресса» со ссылкой на телекомпанию Yle. Уточняется, что бомбардировщик никак не повлияет на прокладку труб газопровода, поскольку располагается в километре от линии прохождения «Северного потока-2».

Добавим, ранее международная группа подводных исследователей нашла на дне Черного моря несколько десятков затонувших кораблей.