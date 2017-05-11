Toyota привезет в Россию новый рамный внедорожник Fortuner

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Токио, 11 мая. Японская компания Toyota изменила свое отношение к рынку РФ и готова официально представить россиянам свой легендарный внедорожник Fortuner. Он уж покорил многие страны, но старательно объезжал Россию. Японцы позиционируют его как модель для развивающихся стран. Видимо, до сегодняшнего дня, по их мнению, РФ в этот список не входила.

Уже в этом году Fortuner появится в дилерских центрах, пообещали в российском представительстве компании. Цена обещает быть если не заоблачной, то явно не самой доступной. Рамный внедорожник будет конкурировать с новым Mitsubishi Pajero Sport, считают эксперты.