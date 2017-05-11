Климкин и Пенс обсудили роль США в урегулировании ситуации в Донбассе

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Киев, 11 мая. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на встрече с вице-президентом США Майклом Пенсом обсудил возможность присоединения Вашингтона к нормандскому формату, сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

«Безусловно, обсуждался вопрос о привлечении США фактически к нормандскому формату», — констатировала представитель украинского ведомства.

По словам Бецы, стороны также обсудили урегулирование ситуации в Донбассе.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины выпустили по территории Луганской народной республики более 200 снарядов и мин. Об этом сообщили в народной милиции ЛНР.