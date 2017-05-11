Кремль опроверг передачу послания Трампу через Лаврова

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Сочи, 11 мая. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обменивались посланиями через главу МИД РФ Сергея Лаврова, посетившего Белый дом с официальным визитом, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

На вопрос о том, обменивались ли президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп какими бы то ни было посланиями через высокопоставленного дипломата Сергея Лаврова, помощник главы государства Юрий Ушаков ответил отрицательно. «Не было», — коротко ответил Ушаков. Напомним, что накануне глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с американским коллегой Рексом Тиллерсоном, а затем посетил Белый дом.​