Уголовник в Петербурге запер женщину в квартире и насиловал ее три дня

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Санкт-Петербург, 11 мая. В Северной столице задержали мужчину, подозреваемого в жестоком надругательстве над местной жительницей. По версии правоохранительных органов, он три дня удерживал свою жертву в квартире и постоянно насиловал ее.

Вечером 6 мая 31-летняя петербурженка ушла в гости к знакомому мужчине и перестала выходить на связь, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург». Мать потерпевшей обратилась в полицию, и спустя три дня бойцы Росгвардии наведались домой к тому самому «знакомому». Услышав крики о помощи, стражи порядка выбили входную дверь и задержали агрессивного хозяина.

В этой же квартире находилась избитая пленница, которую доставили в Александровскую больницу. А на мужчину, неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности, завели дело.