Lada и «корейцы» помогли российскому авторынку еще на шаг уйти от кризиса 2016-го

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Москва, 11 мая. Продажи легковых автомобилей на российском авторынке в апреле 2017 года выросли на 6,9%, сообщается в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Всего в прошлом месяце в нашей стране было куплено 129 476 машин. В первом квартале 2017 года было реализовано 451 945 новых автомобилей.

По словам главы комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, продажи апреля увеличились по сравнению с прошлогодними показателями. Однако они отстают от результатов марта.

Самыми популярными автомобилями стали модели Lada (26 337). На втором месте оказалась южнокорейская Kia (16 003). На третьей позиции — Hyundai с результатом в 13 656 автомобилей. В «пятерку» также попали модели Renault и Volkswagen.

Модели Geely, Citroen, Suzuki, FAW, SsangYong показали падения продаж в январе 2017 года.